Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 13.07.2023 | 10:12 Antalya'da annesinin evinden çıkıp evine gitmek için yürüyen Hayat Deniz (50), manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Hüseyin Ö. gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Dutlubahçe Mahallesi'ndeki evinden çıkan Hayat Deniz, alışveriş yapıp annesinin evine gitti. Deniz evine dönmek için annesinden çıktığı sırada Hüseyin Ö. de minibüsü ile sokak üzerinde manevra yapmaya başladı. Hayat Deniz, bu sırada minibüsün altında kaldı. Durumu görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, kadını sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekibi tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Hüseyin Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Deniz'in cenazesi ise polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın yaşandığı yere gelen kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı.