Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi | Video
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Afyonkarahisar’da mesire alanındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç vatandaşların piknik yaptığı esnada devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda muhtemel facia ucuz atlatıldı.
Ağacın devrildiği yerde ailesi ile piknik yapan vatandaşlardan Av. Mustafa Özkal, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Biz mangal ile uğraşırken birden büyük bir hışırtı duyduk ve ağacın üstümüze geldiğini gördük. Çocukların altında kaldığını sandık ama Allah'a şükür çocukların birkaç yerine dallar değmiş sadece. Ama ağacın hiç kökü yokmuş. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç herkesin gözü önünde yere uzandı ve herkes büyük bir panik yaşadı. Ağacı sonra hep birlikte kimseyi rahatsız etmeyecek yere çektik. Belediye de yarın inşallah görevini yapar."
"OLAYI BİRKAÇ ÇİZİKLE ATLATTIK"
Olaya tanık olan vatandaşlardan Şengül Ceylan ise her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, "Altında piknik yaparken bir anda ağacın devrildiğini gördük ve şok olduk. O esnada yani devrildiği yerde çok şükür kimse yoktu. Birkaç kişi vardı o bölgede ve olayı birkaç çizikle atlattık" dedi.
Öte yandan, devrilen ağaç vatandaşların olayı şokunu atlatması ile mesire alanında kimsenin olmadığı bir bölgeye taşındı.