Manisa Turgutlu'da trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bu sırada bir yolcu otobüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karayolu kenarındaki yönlendirme levhasına çarparak durabildi. 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmadığı belirtildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerindeki Bağyurdu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu ilçesinden İzmir istikametine giden 45 AC 585 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 45 SA 4468 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Bu sırada, yine Turgutlu yönüne seyir halinde olan 35 MKU 50 plakalı yolcu otobüsü, önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme levhasına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sürücülerin kimliklerinin henüz belirlenemediği kazada, hafif ticari araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, Caner Şen (25), Sevgi Ayçelik (58) ve Kahraman Erdoğdu (60) yaralandı. Otobüsteki 15 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İki araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yoluna devam edemeyen otobüsten inen yolcular için otobüs firmasından yeni bir araç gönderildi.
Polis ve jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin ve sürücülerin kimliğinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.