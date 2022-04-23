Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı | Video

MANİSA'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra tekrar meydanda coşkuyla kutlandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen kutlama etkinlikleri, Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla çelenk sunma töreni sona erdi.Kutlamalar, Manisa Valiliği önündeki alanda sürdü. Kutlamalarda çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Alan Türk Bayrakları ve çocukların rengarenk kıyafetleri ile şenlendi. Çocukların yanı sıra aileleri de kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Kutlamalarda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koltuğunu Ali Rıza Çevik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İpek Akbay'a devretti. Koltuğu Vali Karadeniz'den devralan Akbay, çocuk parklarının ve parklardaki güvenlik sayısının arttırılması talimatını verdi.Kutlama etkinliklerine Manisa Valisi Karadeniz'in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.