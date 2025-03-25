Manisa'da 3 katlı ev alev alev yandı | Video
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev zarar gördü.
3 katlı evin çatı kısmından başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Ekipleri 3 arazöz ile alevlere müdahale etti. Demirci Belediyesi su tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi su tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arazözleri de yangına müdahale için mahalleye sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara yangının meydana geldiği mahalleye gelip söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek, itfaiye ekiplerinden de bilgi aldılar.
Yangında evi zarar gören Sevim Eryılmaz da fenalaşması sonucu Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci Devlet Hastanesinde Sevim Eryılmaz ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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