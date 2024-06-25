Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem | Video
Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve Balıkesir’de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.
Öte yandan deprem, Soma'da bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kameranın şiddetle sallandığı görülüyor.
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