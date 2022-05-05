Video Yaşam Manisa'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 6 yaralı | Video
Manisa'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 6 yaralı | Video

Manisa'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 6 yaralı | Video

05.05.2022 | 08:28

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Manisa'nın Kula ilçesinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 6 genç yaralandı.

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Kaza saat 02.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu Mert Telli (20) idaresindeki otomobil, şehir içinden D300 karayoluna çıkmak isterken Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Mert Telli (20) ve yolcular Soner Telli (21), Aykut Telli (19) Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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