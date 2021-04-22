Video Yaşam Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video

Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video

Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video
22.04.2021 | 17:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 00:49
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 22.04.2021 | 17:06
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 00:22
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 22.04.2021 | 17:03
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 02:13
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 22.04.2021 | 16:41
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 01:18
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 22.04.2021 | 15:51
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 00:13
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 22.04.2021 | 15:46
Cinayet zanlısından gazetecilere tepki: “Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?” | Video 00:52
Cinayet zanlısından gazetecilere tepki: “Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?” | Video 22.04.2021 | 15:06
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 01:04
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 22.04.2021 | 14:55
Kocaeli'de balyozla yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı! 01:00
Kocaeli'de balyozla yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı! 22.04.2021 | 13:49
Ordu'da ayaklarına ip dolanan güvercinin kurtarılma anı kamerada 03:27
Ordu'da ayaklarına ip dolanan güvercinin kurtarılma anı kamerada 22.04.2021 | 13:40
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'da havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı 00:21
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'da havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı 22.04.2021 | 13:40
Esra Erol'da estetik ameliyat olup evden kaçan kadından kocasına canlı yayında şok sözler 07:51
Esra Erol'da estetik ameliyat olup evden kaçan kadından kocasına canlı yayında şok sözler 22.04.2021 | 12:58
Son dakika! Thodex vurgununda şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor | Video 01:01
Son dakika! Thodex vurgununda şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor | Video 22.04.2021 | 12:38
Kocaeli'den takibe aldıkları elektronik eşya dolu kamyoneti Sancaktepe’de dakikalar içinde böyle soydular | Video 05:36
Kocaeli'den takibe aldıkları elektronik eşya dolu kamyoneti Sancaktepe’de dakikalar içinde böyle soydular | Video 22.04.2021 | 12:01
Akçaylak kuşu Van'da ilk kez görüntülendi | Video 03:19
Akçaylak kuşu Van'da ilk kez görüntülendi | Video 22.04.2021 | 11:31
SON DAKİKA: Thodex - Faruk Fatih Özer kripto para mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Canlı yayında uzman açıklaması 14:24
SON DAKİKA: Thodex - Faruk Fatih Özer kripto para mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Canlı yayında uzman açıklaması 22.04.2021 | 11:41
Husumetlisinin aracına saldırıp camlarını kırdı. O anlar kamerada | Video 00:54
Husumetlisinin aracına saldırıp camlarını kırdı. O anlar kamerada | Video 22.04.2021 | 11:20
Konya'da alkollü eğlence mekanı baskınında skandal görüntülere ceza yağdı 00:36
Konya'da alkollü eğlence mekanı baskınında skandal görüntülere ceza yağdı 22.04.2021 | 11:17
Bağcılar'da kahvehanelere korona virüs baskını | Video 00:42
Bağcılar'da kahvehanelere korona virüs baskını | Video 22.04.2021 | 11:20
SON DAKİKA: Kripto parada büyük şok! Thodex'de Fatih Özer 2 Milyar Dolarlık vurgun' Mağdurlar nasıl geri alacak? 14:24
SON DAKİKA: Kripto parada büyük şok! Thodex'de (Fatih Özer) 2 Milyar Dolarlık vurgun' Mağdurlar nasıl geri alacak? 22.04.2021 | 11:20
23 Nisan şarkıları! TRT Çoksesli Çocuk Korosu'dan özel 23 Nisan Şarkısı 02:21
23 Nisan şarkıları! TRT Çoksesli Çocuk Korosu'dan özel 23 Nisan Şarkısı 22.04.2021 | 10:58

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV motoru, şelaleden aşağıya uçtu. Kazada motor sürücüsü ölümden döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kurşunlu Piknik Çayı mevkiindeki Kurşunlu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 GGD 83 plakalı ATV motoru ile Kurşunlu Çayını geçmek isteyen Özen Y., akıntıya kapılarak, direksiyon hakimiyetini kaybederek şelaleden uçtu. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılıp kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası çekici yardımı ile sudan çıkarılan ATV motoru, otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA