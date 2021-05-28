Manisa'da eski koca dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye dövdü, kimse müdahale etmedi | Video

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadına şiddet uygulandığı sırada çevredekilerin yürüyüp geçmesi ve bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de sırt dönerek görmezden gelmesi dikkat çekti.