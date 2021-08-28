Video Yaşam Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
28.08.2021 | 08:49

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Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza; Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Can pazarının yaşandığı kazada 3'ü olay yerinde olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.


Kazada 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hayriye Çetinkaya(61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K. Emrah.A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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