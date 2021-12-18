Video Yaşam Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada
Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada

Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada

18.12.2021 | 09:33

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

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Kavga, Turgutlu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı. Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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