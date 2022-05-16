Manisa'da kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı | Video
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MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan F.C.(22) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak benzin istasyonunda durdu. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde 254 promil alkollü olduğu öğrenilen F.C., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan kaza, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla benzin istasyonun giriş kısma çarptığı ve takla atarak dört teker üzerinde durduğu görülüyor. Kazanın şiddetiyle çıkan sesten korkan vatandaşların, aracın durmasının ardından kaza noktasına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.
JANDARMADAN ÖRDEK YAVRULARINA ŞEFKAT ELİ
Ayrıca, hurdaya dönen otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri, aracın sağ ön koltuğunda 2 adet ördek yavrusu olduğunu gördü. Jandarma personelleri, ördek yavrularını kucağına alıp jandarma aracına götürdü. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördek yavruları, yaralı sürücünün sağlığına kavuşmasının ardından teslim edilecek.