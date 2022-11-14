Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video

Manisa’da küçük sanayi sitesinde tarım aletlerine parça üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir işçi yaralandı.

Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde tarım aletlerinde kullanılmak üzere bıçak üretimi yapan bir iş yerinde saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Üretimde kullanılan makineden çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Makinenin yanında çalışan Enes E. (26) isimli işçi, bir anda parlayan aleve maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Enes E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.