Video Yaşam Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video
Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video

Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video

05.04.2023 | 10:36

Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'daki ormanlık alanlara yerleştirilen 348 fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, Manisa'daki fotokapanlarla kurt, domuz, tilki, çakal, geyik, karaca gibi birçok hayvan görüntülendi. Özellikle kurtlar ilk kez sürü halinde görülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, "Manisa'da son dönemlerde kurt popülasyonunda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'daki farklı ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlar ile avcılıkla mücadele edilirken, aynı zamanda yaban hayvanlarının doğal yaşamı görüntüleniyor. Gündüz ve gece kayıtta olan 348 foto kapandan Manisa'daki 43 fotokapan tarafından kurt, domuz, tilki, çakal, geyik, karaca gibi birçok hayvan görüntülendi.

'KURT POPÜLASYONUNDA ARTIŞ VAR'
Özellikle Manisa'da kurt sürüsü ilk kez görüntülenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, son dönemlerde kentte kurt popülasyonunun arttığını söyledi. Paşalı, "Bölgemiz son derece şanslı. Kızıl geyik, kurt, karaca, ala geyik, boz ayı, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu gibi popülasyonları Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'da görüyoruz. Foto kapanlarımız ile türlerin yayılış ve hakimiyet alanlarını, türler arası ve tür içi etkileşimlerin belirlenmesi, popülasyondaki özel bireylerin tespiti, tür çeşitliliği, türün mevsimsel ve günlük aktivitelerini izlemek ve popülasyon büyüklüğünü tespit etmekteyiz. Manisa, yaban hayatı bakımından son derece zengin bir bölge. Spil Dağı Milli Parkı'mızda kızıl geyiklerimiz, kentin farklı bölgelerinde de karaca türü görülmektedir. Özellikle son dönemlerde kurt popülasyonunda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Paşalı, "Özellikle doğada gördükleri yaban hayvanlarının yavrularını alarak, yuvalarından etmesinler. Çünkü anneleri yakında olabilir. Bazen, 'Yaban hayvanı yavrusu bulduk' şeklinde ihbar alıyoruz. Biz de onlara özellikle hayvanın orada kalmasını ve takibini yapacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız incelemenin ardından beklediğimiz birkaç günün ardından yavru hayvan aynı yerindeyse gerekli çalışmaları yaparak, bakımını yapmak üzere o bölgeden alıyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri yaralı yaban hayvanlarını bize bildirebilirler. Tedavilerinin ardından tekrar aynı bölgede doğaya salıyoruz. Yaban hayatımız ülke olarak zenginliğimiz, bu zenginliği koruyup geliştirip gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu kapsamda hem kurumsal hem de vatandaşların sorumluluğu var. Kaçak avcılık konusunda duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

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