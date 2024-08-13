Manisa'da makilik yangını: 35 dönüm alan zarar gördü | Video 13.08.2024 | 08:47 Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makilik alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladı. Çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sonra sonuç verdi. Büyümeden kontrol altına alınan yangından yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.