Video Yaşam Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

14.10.2021 | 08:51

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuk, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde pencere ve korkuluk arasında mahsur kaldı. Talihsiz çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki çocuk, pencere camı ile korkuluklar arasındaki 40 santimetrelik boşlukta mahsur kaldı. Sürgülü pencerenin kapanması ile girdiği yerden çıkamayan çocuk şaşkın gözlerle kurtarılmayı bekledi. Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri evde ve apartmanda kimsenin bulunmaması üzerine merdivenli araçla çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Mahsur kalan çocuğun evde tek başına olduğu ve sürgülü camı yanlışlıkla kapattıktan sonra bir daha açamadığı öğrenildi.

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