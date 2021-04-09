Video Yaşam Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı

Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı

Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
09.04.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tablet satıp telefon çaldılar | Video 00:12
Tablet satıp telefon çaldılar | Video 09.04.2021 | 09:28
Tokat'da iş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı 02:44
Tokat'da iş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı 09.04.2021 | 08:34
Son dakika! Sedat Peker ve suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 03:36
Son dakika! Sedat Peker ve suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 09.04.2021 | 08:47
Adana’da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 01:16
Adana’da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 09.04.2021 | 08:47
Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu! Müge Anlı canlı yayınında flaş ifadeler! | Video 01:52
Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu! Müge Anlı canlı yayınında flaş ifadeler! | Video 09.04.2021 | 09:20
İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın 01:00
İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın 09.04.2021 | 08:45
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı 02:29
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı 09.04.2021 | 08:42
SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada! 04:24
SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada! 09.04.2021 | 08:59
Neşet Ertaş'ın Zahide'm türküsünün hikayesi 03:55
Neşet Ertaş'ın Zahide'm türküsünün hikayesi 09.04.2021 | 08:51
Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar isimli genç kız barakada buluştuğu erkek arkadaşı tarafından öldürüldü 01:34
Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar isimli genç kız barakada buluştuğu erkek arkadaşı tarafından öldürüldü 09.04.2021 | 08:43
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı 02:01
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı 09.04.2021 | 08:34
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 00:46
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 09.04.2021 | 08:34
TRT EBA TV 9 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (9 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 09.04.2021 | 06:44
TRT EBA TV izle! 9 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (9 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 09.04.2021 | 06:24
Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 00:53
Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 08.04.2021 | 20:09
Müge Anlı'da canlı yayında kocaya uçan tekme! Müge Anlı'dan o görüntülere sert tepki Karı koca arasındaki mahrem sırları... 04:12
Müge Anlı'da canlı yayında kocaya uçan tekme! Müge Anlı'dan o görüntülere sert tepki "Karı koca arasındaki mahrem sırları..." 08.04.2021 | 16:39
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 00:34
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 08.04.2021 | 16:38
SON DAKİKA: İzmir, Muğla ve Ege'de 8 büyüklüğünde deprem ve volkanik hareketlilik açıklaması! 04:20
SON DAKİKA: İzmir, Muğla ve Ege'de 8 büyüklüğünde deprem ve volkanik hareketlilik açıklaması! 08.04.2021 | 15:52
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 02:39
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 08.04.2021 | 15:51
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 01:44
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 08.04.2021 | 16:04

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise takla atarak karşı şeride geçti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu, Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir yönünden Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Cuma Göçgün (43) yönetimindeki 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, aynı yönde ilerleyen Kamil Çevik'in (58) kullandığı 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise orta refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Sadi Karaarslan (56) ve Mehmet Hüseyin Kocadağ (62), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Hüseyin Kocadağ ise buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA