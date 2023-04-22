Video Yaşam Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

22.04.2023 | 13:31

Manisa'nın Akhisar ilçesinde araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu, esrar maddesi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu; C.M. ve K.S. isimli şahısların araç ile uyuşturucu madde ticareti yapacakları ve Akhisar - Gölmaramara Karayolu üzerinde seyir halinde oldukları bilgisine ulaştı. Seyir halindeki araç jandarma ekipleri tarafından durdurulurken yapılan operasyonda araç içerisinde 1 kilo 480 gram uyuşturucu madde tespit edilirken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada ise, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 gram kubar esrar, 4 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 4 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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