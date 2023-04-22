Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Manisa'nın Akhisar ilçesinde araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu, esrar maddesi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
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