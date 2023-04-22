Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 22.04.2023 | 13:31 Manisa'nın Akhisar ilçesinde araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu, esrar maddesi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu; C.M. ve K.S. isimli şahısların araç ile uyuşturucu madde ticareti yapacakları ve Akhisar - Gölmaramara Karayolu üzerinde seyir halinde oldukları bilgisine ulaştı. Seyir halindeki araç jandarma ekipleri tarafından durdurulurken yapılan operasyonda araç içerisinde 1 kilo 480 gram uyuşturucu madde tespit edilirken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada ise, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 gram kubar esrar, 4 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 4 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.