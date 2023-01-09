Manisa'daki kazada yaşamını yitiren abla-kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7 Ocak Cumartesi gecesi meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Birgül Akça ve kardeşi Şerafettin Gülmez, memleketleri Kula ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez'in de yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan ve Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Sevil Gülmez'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.