Manisa'daki kazada yaşamını yitiren abla-kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7 Ocak Cumartesi gecesi meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Birgül Akça ve kardeşi Şerafettin Gülmez, memleketleri Kula ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez'in de yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 07 Ocak Cumartesi gecesi Alaşehir ilçesi Piyadeler mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Salihli istikametinde yolun sağ tarafında park halinde olan Şerafettin Gülmez idaresindeki araca aynı istikamette seyir halinde olan A.K. idaresindeki tır çarpmış, çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobil sürücüsü Şerafettin Gülmez ile ablası Birgül Akça olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada, yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez de ağır yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Elim kazada yaşamını yitiren abla-kardeş için Manisa'nın Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen cenaze namazının ardından abla Birgül Akça'nın cenazesi ikamet ettikleri Emre Mahallesi Mezarlığı'na, Şerafettin Gülmez'in cenazesi ise Kula Asri Mezarlığı'na defnedildi. Büyük üzüntü yaşayan abla-kardeşin sevenleri ve akrabaları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan ve Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Sevil Gülmez'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.