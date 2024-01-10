Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada
Mardin Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminde kuyumcu yaralandı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 10.01.2024 | 15:15
00:31
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 10.01.2024 | 14:21
00:57
Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 10.01.2024 | 14:44
01:17
00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
00:55
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 10.01.2024 | 14:14
01:24
01:37
04:06
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 10.01.2024 | 13:16
00:40
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16
00:26
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 10.01.2024 | 12:49
00:59
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.01.2024 | 12:47
00:45
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 10.01.2024 | 12:43
01:10
00:38
00:45
Altunizade metrobüs durağında insan seli | Video 10.01.2024 | 11:06
00:32
03:27
04:15
Bahçeye giren kadın, doberman cinsi köpeğin saldırısına uğradı | Video 10.01.2024 | 10:30
00:51
Hırsız kendini "polis" olarak tanıtıp 2 motosikleti çaldı | Video 10.01.2024 | 10:20