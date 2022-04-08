Video Yaşam Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı
Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı

Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı

08.04.2022 | 08:57

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Mardin’in Nusaybin ilçesi, TOKİ konutları bölgesinde bir binanın önündeki çöp tenekesini kıran şahıs güvenlik kameralarına yakalanınca gözaltına alındı.

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