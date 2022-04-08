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OTOMATİK OYNAT
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Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video 08.04.2022 | 09:16
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Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı 08.04.2022 | 08:37
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İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı | Video 08.04.2022 | 08:35
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Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı 08.04.2022 | 08:57
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İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu! 20 gözaltı 08.04.2022 | 08:57
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Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe kalp masajı kamerada 08.04.2022 | 08:37
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Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü | Video 07.04.2022 | 18:26
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü 07.04.2022 | 16:46
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Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı: Batman'da her yer çamurla kaplandı | Video 07.04.2022 | 14:41
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Hatay’da ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.04.2022 | 14:29
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Sinop’ta sis bulutları böyle görüntülendi | Video 07.04.2022 | 14:05
Mardin’in Nusaybin ilçesi, TOKİ konutları bölgesinde bir binanın önündeki çöp tenekesini kıran şahıs güvenlik kameralarına yakalanınca gözaltına alındı.