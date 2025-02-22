Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video
Mardin'de durdurulan bir ticari taksi ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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