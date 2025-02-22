Video Yaşam Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video
Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video

Mardin'de 4 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video

22.02.2025 | 11:28

Mardin'de durdurulan bir ticari taksi ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve ticari takside arama yapıldı. Aramada, 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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