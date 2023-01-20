Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada | Video
Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kameraya, dinlenme tesisindeki takip anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerinde aracın sağ ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.
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