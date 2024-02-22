Video Yaşam Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video

Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video

22.02.2024 | 09:02

Mardin’in Yeşilli ilçesinde durdurulan otomobilde 70 kilo 400 gram meteamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, gece saatlerinde ilçede durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 34 kilo 100 gram katı metamfetamin, 36 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 28 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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