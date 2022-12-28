Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
02:19
01:25
01:25
01:44
Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 09:56
01:54
Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 28.12.2022 | 09:48
01:45
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2022 | 09:23
02:28
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
01:13
Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
00:43
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46
Mardin’in merkez Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde “Kökünü Kurutma” Operasyonu çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik 750 personelin katımıyla belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 94 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap, 16 gram Metamfetamin maddesi, 22 adet Sentetik Ecza, 0,51 gr Kokain maddesi, 22 kök Hint Keneviri bitkisi ve hassas Terazi ele geçirildi.