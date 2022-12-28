Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video

Mardin’in merkez Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde “Kökünü Kurutma” Operasyonu çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik 750 personelin katımıyla belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 94 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı "Kökünü Kurutma" operasyonu başladı.Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.Ekiplerce yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap, 16 gram Metamfetamin maddesi, 22 adet Sentetik Ecza, 0,51 gr Kokain maddesi, 22 kök Hint Keneviri bitkisi ve hassas Terazi ele geçirildi.