Mardin’de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor | Video 27.06.2024 | 12:29 Mardin’in Derik ilçesinde anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.