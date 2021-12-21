Mardin'de ayağı motosikletin jantına sıkışan sürücüye kurtarma operasyonu

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Mardin'de, motosikletin devrildiği kazada sürücünün ayağı, tekerleğin jantına sıkıştı. İtfaiye ekibi, tekerleği sökerek, sürücüyü kurtardı.
Kaza, bu sabah Derik ilçesinin Tepebağ Mahallesi Koser Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün sol ayağı, kontrolünden çıkıp, devrilen motosikletin arka tekerleğinin jantına sıkıştı. Telefonla yardım isteyen motosikletli için Derik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. 40 dakikalık çalışmanın ardından tekerleği yerinden söken ekipler, sürücünün ayağını bulunduğu çıkardı. Sürücüye kaza yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi ise ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürdü.