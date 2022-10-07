Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli | Video 07.10.2022 | 15:28
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Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu | Video 07.10.2022 | 15:19
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Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 07.10.2022 | 15:19
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Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video 07.10.2022 | 12:35
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2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video 07.10.2022 | 12:30
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Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
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Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 07.10.2022 | 10:55
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Mardin'in Artuklu İlçesinde bulunan Diriliş Parkı, bu sabah saatlerinde 2 kişi tarafından yakılarak zarar verildi. Yangında bir oyun grubu tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.