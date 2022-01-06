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OTOMATİK OYNAT
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Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 06.01.2022 | 13:39
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Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54
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400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
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Hastanedeki hemşirenin telefonunu böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
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Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video 06.01.2022 | 12:53
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Mardin'de çöp toplamakta kullanılan eşek emekli oldu | Video 06.01.2022 | 12:53
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Karabük’te yoğun sis etkili oluyor | Video 06.01.2022 | 11:41
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Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video 06.01.2022 | 11:31
01:07
İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 09:41
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Sultanbeyli’de şamandıra hırsızının rahatlığı pes dedirtti | Video 06.01.2022 | 10:48
05:47
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar | Video 06.01.2022 | 09:32
01:13
Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video 06.01.2022 | 10:40
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Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video 06.01.2022 | 10:45
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Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 06.01.2022 | 10:40
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Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 10:28
Mardin'de çöp toplayan bir eşek geçtiğimiz haftalarda emekli edilerek HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. ‘Dost' adı verilen eşeğin yeni yuvasında arkadaşlarıyla mutlu anları kameralara yansıdı.