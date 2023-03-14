Video Yaşam Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

14.03.2023 | 10:15

Mardin’de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17’de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de meydana gelen depremin Mardin'de yeni görüntüler ortaya çıktı. Artuklu ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddeti bir kez daha göz önüne serildi. Sitenin kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yerin beşik gibi sallandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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