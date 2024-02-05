Video Yaşam Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip böyle saldırdılar | Video
Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip böyle saldırdılar | Video

Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip böyle saldırdılar | Video

05.02.2024 | 11:21

Mardin’de görev yapan bir hakim kızını havalimanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda bir grup magandanın saldırısına uğradı. Aracın uzunlarını yakarak hakimin görüş alanını kapatan saldırganlar önce araca çarptı ardından araçtan inerek saldırdılar. Şikayet sonrası magandaların adli kontrolle serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

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Mardin'de görev yapan bir hakim kızını havalimanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda bir grup magandanın saldırısına uğradı. Olay 2 Şubat günü 23:05'te meydana geldi. Mardin hakimi kızını uçağa bindidikten sonra geri dönüş yoluna geçti. Bu sırada arkadan süraatli bir şekilde gelen araç uzunlarını yakarak hakimin arcanı yaklaşarak tacizde bulunmaya başladı.

YOL VERMEYİNCE ARACA ÇARPTI
Arkasındaki uzunları yakmasından dolayı görüş alanı daralan hakim önünü göremediği için yol veremedi ancak arkadaki sürücü bu kez aracın sağ tarafına geçerek el ve kol hareketleriyle birşeyler söylemeye çalıştı. Hakim cevap vermeden yoluna devam edince öfkeli sürücü aracın sağ kısmına şiddetli bir şekilde çarptı.

ARACINI PARÇALAYIP TEHDİT ETTİLER
Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran hakim durmak zorunda kaldı. Saldırganlar ise araçtan inerek küfürler savurmaya başladı. Saldırganlardan kurtulmak için aracı kilitleyerek yoluna devam etmek isteyen hakimin aracına saldırı düzenlendi. Bir süre daha ilerleyen hakimin aracı yine önü kesilerek durduruldu ve aracın çeşitli yerleri saldırı sonucu hasar gördü.

KONTROL NOKTASINDA POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Uğradığı saldırıdan kurtulmak için polis koruma noktasına kadar ilerleyen hakim polislere kendisini tanıtarak saldırganların kendisini taciz edip ardından aracına saldırdığını, aracı kilitleyerek kendisine saldırılmasını engellediğini belirtti. Bu sırada öfkeden deliye dönen saldırgan polislerin yanında hakime saldırmaya çalışıp hakeret etmeye devam etti.

SALDIRI ANI ARAÇ KAMERASINA KAYIT EDİLDİ
Hakim verdiği ifadesinde saldırganların, "Burası Mardin, İstanbul plakasıyla bize artistlik mi yapacaksın?" diyerek ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yaşadığı saldırıyı aracında bulunan kameranın kaydettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Mardin Cunhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler trafik kazası yaptıklarını iddia ederek aracı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. İfade sonrası savcılık şüphelileri serbest bıraktı.

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