Mardin'de helikopterli trafik denetimi | Video

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan helikopterler huzur ve güvenin sağlanması ile birlikte asayiş olaylarında ve trafik denetimlerinde de kullanılmaya başlandı.

Mardin'de trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek olarak denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak, sürücülere "Algılanan Yakalanma Risk Duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, Helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Havalanan helikopterle, kazaların sık yaşandığı Tarihi İpekyolu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Artuklu, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri karayolunda denetim yapıldı.

Helikopterle denetime katılan ekipler, havadan kural ihlallerini tespit etti. Kural ihlalinde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Helikopter ve Drone ile trafik denetimlerine ağırlık verileceği belirtildi.