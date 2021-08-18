Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı | Video
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çalarken hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.