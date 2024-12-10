Mardin'de kedinin market önündeki simidi alıp kaçması kamerada | Video 10.12.2024 | 12:43 Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedi marketin önünde bulunan tezgahtan simit alıp kaçtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Fırat Mahallesinde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp hızla uzaklaşıyor. Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi.