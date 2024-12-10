Mardin'de kedinin market önündeki simidi alıp kaçması kamerada | Video
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedi marketin önünde bulunan tezgahtan simit alıp kaçtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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