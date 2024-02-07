Mardin'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza! | Video

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta 47 ACP 900 Seat Leon marka, Opel Astra 06 AGP 894 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen Skywell cip kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.İhbar üzerine itfaiye ekipleri araçlarda meydana gelecek tehlikeyi önlemek için kontroller yaptı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.