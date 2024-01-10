Mardin’de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı | Video
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Irak’a gitmekte olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Minibüste yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardandan Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Görgü tanıklarından İdris Oğuz, Irak'a gitmekte olan tırın trafik ışıklarında durmayarak girdiği mahalle arasında üç araç ve bir dükkana zarar verdiğini söyledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
06:15
Kedisi mama yemeyen 112'i arıyor | Video 10.01.2024 | 14:22
03:23
02:18
Diyarbakır’da cezaevi nakil aracı şarampole yuvarlandı: 21 yaralı | Video 10.01.2024 | 14:22
00:38
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video 10.01.2024 | 15:42
03:32
Büyükçekmece'de tekel bayisine silahlı saldırı kamerada | Video 10.01.2024 | 14:59
01:54
00:21
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 10.01.2024 | 12:34
01:51
Tekirdağ'da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 10.01.2024 | 14:54
00:48
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 10.01.2024 | 15:15
00:31
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 10.01.2024 | 14:21
00:57
Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 10.01.2024 | 14:44
01:17
00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
00:55
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 10.01.2024 | 14:14
01:24
01:37
04:06
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 10.01.2024 | 13:16
00:40
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16
00:26
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 10.01.2024 | 12:49