Video Yaşam Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video
Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video

Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video

15.12.2023 | 16:48

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Postane Sokak'ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir birini vuranlar kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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