Mardin’de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin’de öldürülen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.
ÖLENLERE AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerine şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43'te ayrıldığı yansıdı.
Öte yandan, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Mardin’de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.01.2023 | 15:29
00:39
DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video 19.01.2023 | 15:25
01:22
02:58
Malatya'dan 227 göçmen sınır dışı edildi | Video 19.01.2023 | 14:14
01:00
Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.01.2023 | 14:14
03:00
Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video 19.01.2023 | 13:22
00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
01:32
08:23
08:36
06:01
02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18
02:47
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 19.01.2023 | 10:17
00:36
Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 19.01.2023 | 11:47
04:24
6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu | Video 19.01.2023 | 11:25
01:43
05:53