Mardin’de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.01.2023 | 15:29 Mardin’de öldürülen 5 Irak vatandaşının bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih(39), Waheda Haedar Jasim(63), Abdullah Saleh Mustafa(69), Chiman Shaheen Khalid(75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim(45) hayatını kaybetti.Güvenlik kamerası görüntülerine şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43'te ayrıldığı yansıdı.Öte yandan, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.