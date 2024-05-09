Mardin’de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama | Video
Mardin’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Operasyonda; 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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