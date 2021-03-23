Video Yaşam Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video

Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video

Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video
23.03.2021 | 12:13

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Mardin'in Derik ilçesinde, sokağa bırakılan bebek kundağı, mahalle halkında tedirginliğe yol açtı. Polisin incelemesinde kundakta kıyafet olduğu tespit edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin çevre duvarı etrafında park halindeki 2 aracın arasına bırakılan bebek kundağını gören mahalleli polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından bebek kundağını incelemeye aldı. Yapılan incelemede kundakta kıyafet olduğu tespit edildi.

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