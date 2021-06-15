Video Yaşam Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu

Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu

Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu
15.06.2021 | 14:51

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Mardin’de sulama kanalında görülen büyük yılanlar paniğe neden oldu.

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Mardin Kızıltepe-Derik yolu üzerinde bulunan sulama kanalının içinde görülen birçok yılan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kanal üzerindeki betonda bulunan uzunluğu 2 metreyi bulan 2 yılanı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Suyun içinde de yılanların olduğunu gören vatandaşlar korku halinde bölgeden uzaklaştı.

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