Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
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