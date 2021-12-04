Video Yaşam Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı

04.12.2021 | 09:46

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Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde elektrik trafosunun alev topuna dönerek patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Laylak Sokak'ta meydana geldi. Mahalleye enerji sağlayan trafo iddiaya göre aşırı yüklemeden dolayı önce yandı, ardından da patladı. Trafo ile enerji hattı arasında bulunan kabloların da yanması üzerine mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Trafonun patlama anı ile yanan kabloları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Yanan trafo ile kablolar itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, DEDAŞ ekipleri bölgenin elektriklerini kesti. Kullanılamaz hale gelen trafo ile kabloları değiştiren ekipler, saatler sonra mahalleye elektrik verdi. Yetkililer, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ısıtıcıları kullanmalarından kaynaklı aşırı yüklenmeden ötürü trafonun patladığını söyledi.

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