Video Yaşam Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video

Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video

19.01.2023 | 08:32

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, 2'sinin ağır yaralandığını belirledi.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:48
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 19.01.2023 | 08:32
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza | Video 00:32
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza | Video 19.01.2023 | 08:57
Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video 05:42
Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video 19.01.2023 | 08:32
Kars’ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 01:32
Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 19.01.2023 | 08:42
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 00:35
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 19.01.2023 | 08:37
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Video 19.01.2023 | 08:29
Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02:11
Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 19.01.2023 | 08:29
DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli Mersin’de gözaltına alındı | Video 02:41
DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli Mersin’de gözaltına alındı | Video 19.01.2023 | 08:29
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 00:31
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 19.01.2023 | 08:32
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı | Video 06:52
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı | Video 18.01.2023 | 15:58
Tutankhamun’un hazineleri İstanbul’da | Video 06:46
Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da | Video 18.01.2023 | 14:50
TOKİ kurasında ev çıkan vatandaşlar duygulandı | Video 02:29
TOKİ kurasında ev çıkan vatandaşlar duygulandı | Video 18.01.2023 | 14:49
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video 00:21
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video 18.01.2023 | 13:56
Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 04:25
Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 18.01.2023 | 12:42
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 02:06
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:44
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Müge Anlı’da Hilal’in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 04:31
Müge Anlı'da Hilal'in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 18.01.2023 | 12:31
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 02:13
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 18.01.2023 | 12:27
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:16
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 18.01.2023 | 12:27
Adıyaman’da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 05:53
Adıyaman'da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 18.01.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA