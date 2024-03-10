Video Yaşam Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video
Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video

Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video

10.03.2024 | 14:41

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine girdi.

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Alınan bilgilere göre, Duruca Köyü mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yolcusu bulunan otobüste yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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