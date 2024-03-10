Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video 10.03.2024 | 14:41 Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Duruca Köyü mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yolcusu bulunan otobüste yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.