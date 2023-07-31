Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe girişinde 2 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.