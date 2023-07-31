Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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