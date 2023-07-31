Video Yaşam Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

31.07.2023 | 14:28

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Kızıltepe girişinde 2 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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