Mardinli Marilyn Monroe 'atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yaptı, dehşeti böyle yaşadı! O anlar kamerada | Video
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MARDİN'de, ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan'a, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karahan, İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım dedi.
'AYAKLARI KAYIP DÜŞEBİLİYORLAR'
Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan, İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar. Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler ücretinizi yine alırsınız dedim. Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler. Ben de gördüğüm atların videosunu çektim, bir kısmını da sosyal medyada paylaştım. Daha sonra atçılardan biri iş yerime geldi. Kendisine kibar da davrandım. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi diye konuştu.