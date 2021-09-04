Marka ve logo husumetinde silahlı kavga
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Kocaeli’nde, satılan bir iş yerinin marka ve logosunun satışla birlikte devredilmemesi nedeniyle, taraflar arasında büyüyen husumet, önceki akşam silahlarında çekildiği büyük bir kavga ile devam etti.