Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı | Video

Adana’da satır ve bıçakla marketten 100 lira gasp eden zanlının market çalışanı tarafından bıçakla kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali A. (20), girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi. Şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş (25) ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş'e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu. Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL'yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Keleş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.