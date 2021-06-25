Video Yaşam Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video

Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video

Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video
25.06.2021 | 11:00

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Tekirdağ'da tartıştığı market çalışanını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlıyı mahalleli linç etmek istedi.

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Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Saray İlçesi Sefaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir marketten alışveriş yapan Ümit S. İddiaya göre market çıkışında market çalışanı 25 yaşında ki Emirhan B. ile sözlü tartışmaya girdi. Kısa sürede sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, Ümit S. yanında taşıdığı bıçakla Emirhan B.'yi boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ümit S. Olayın ardından aracıyla hızla uzaklaşırken, ağır yaralanan genç Emirhan B. Olay yerine çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit S.'nin Emirhan B.'yi bıçakladığını duyan mahalle sakinleri Ümit S.'nin evinin bulunduğu siteye giderek zanlıyı linç etmek istediler. Olayın ardından Jandarma Ekipleri bir yandan toplanan kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da zanlıyı evinde gözaltına aldı. Zanlı Ümit S. Jandarma Ekipleri tarafından evinin bulunduğu siteden çıkarılırken öfkeli kalabalık tarafından tekrar linç edilmek istendi.

Mahalle sakinleri Ümit S.'nin yaklaşık 7 Yıldır Sefaalan Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve daha öncede bir çok kez mahallede sorun çıkardığını ve bugüne kadar herhangi bir ceza almadığını iddia ettiler.

Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan B. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, zanlı Ümit S.'nin gözaltında ki işlemleri sürüyor.

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